В Коми подорожали капуста и гречка, но подешевели мука и сыр

Комистат обнародовал информацию о ценах и том, как они изменились за неделю с 4 по 10 июля.

За неделю гречневая крупа подорожала на 6,7%, мясные консервы для детского питания - на 4,9%, а поваренная соль - на 3,9%. Также выросли цены на чай (на 2,5%), куриное мясо (на 2%) и некоторые молочные продукты, включая творог, подсолнечное масло, вареные колбасы и яйца (на 1,0-1,9%).