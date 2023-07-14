В Коми подорожали капуста и гречка, но подешевели мука и сыр
- 14 июля 13:40
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- Служба новостей
Комистат обнародовал информацию о ценах и том, как они изменились за неделю с 4 по 10 июля.
За неделю гречневая крупа подорожала на 6,7%, мясные консервы для детского питания - на 4,9%, а поваренная соль - на 3,9%. Также выросли цены на чай (на 2,5%), куриное мясо (на 2%) и некоторые молочные продукты, включая творог, подсолнечное масло, вареные колбасы и яйца (на 1,0-1,9%).
Одновременно с этим, некоторые продукты питания стали дешевле: мука подешевела на 4,7%, твердые, полутвердые и мягкие сыры - на 3%, а полукопченые и вареные колбасы - на 2,4%. Некоторые другие продукты питания подорожали на 1,1-1,9%, включая рис, макароны из муки высшего сорта, говядину и пастеризованное молоко.
Среди непродовольственных товаров также произошли изменения цен: зубные щетки подорожали на 2,2%, детские подгузники - на 1,5%, а стиральный порошок - на 1,4%. Однако шампунь подешевел на 3,5%.
Также были замечены изменения цен на фармацевтические препараты: цены на некоторые препараты повысились, включая нимесулид (на 2%), Алокор (на 1,3%) и комбинированные обезболивающие препараты (на 1,2%). Однако цены на другие препараты, включая Ленгалин и Левомеколь, снизились на 1,2%.
Наконец, цены на бензин и дизельное топливо в Республике Коми за указанный период остались прежними.
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