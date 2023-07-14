Указ подписан: Владимир Путин провел кадровые перестановки в Коми
- 11:45 14 июля
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- Служба новостей
Владимир Путин назначил новых судей в Коми. Об этом говорится в указе, подписанном президентом.
По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина заместителем председателя Княжпогостского суда назначен Илья Степанов. Ранее он находился на должности судьи того же учреждения. Екатерина Никитенкова, которая до этого работала судьей горсуда столицы Коми, назначена судьей Верховного суда РК. Судьей Эжвинского суда назначена Анастасия Кузнецова, что ранее трудилась на должности бывшего помощника судьи Верховного суда РК.
Кроме того, на вакантную должность судьи Сосногорского горсуда была выдвинута Ксения Сообцокова, заместитель судьи Ухтинского горсуда.
До 17 числа текущего месяца квалификационная коллегия судей региона также принимает заявления от кандидатов на должности судьи в Ухте.
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