Указ подписан: Владимир Путин провел кадровые перестановки в Коми

Владимир Путин назначил новых судей в Коми. Об этом говорится в указе, подписанном президентом.

По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина заместителем председателя Княжпогостского суда назначен Илья Степанов. Ранее он находился на должности судьи того же учреждения. Екатерина Никитенкова, которая до этого работала судьей горсуда столицы Коми, назначена судьей Верховного суда РК. Судьей Эжвинского суда назначена Анастасия Кузнецова, что ранее трудилась на должности бывшего помощника судьи Верховного суда РК.