В Коми растет количество безналичных платежей

В Коми за первый квартал 2023 года количество безналичных платежей выросло на 11,9%%, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года, а общая сумма операций превысила 46 миллиардов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Отделения Банка России по Коми.



Эксперты утверждают, что на каждого жителя региона приходится в среднем три банковские карты, при этом их количество постоянно растет. К первому апреля 2023 года число банковских карт в регионе составило более двух миллионов, что на 18,2% больше, чем годом ранее.



Такую тенденцию эксперты связывают с новыми сервисами оплаты услуг, в том числе QR-код, а также большее количество терминалов, которые теперь доступны не только в отделениях банков, но в любом крупном торговом центре. Отметим, тенденция выбора в пользу безналичных платежей наблюдается не только в Коми, но и по всей стране.