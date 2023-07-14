Гороскоп на 14 июля 2023 года: анализ прошлого и денежные поступления

В пятницу, 14 июля, не исключено, что возникшие накануне проблемы останутся из-за этого нерешенными, будет усиливаться хаос или самообман. Лучше не начинать новых дел, так как они способны добавить забот и усугубить положение. ОВЕН. В этот период у вас может открыться талант учителя, возможны романтические связи и дружба с иностранцами.

ТЕЛЕЦ. Для успеха в делах вам нужно проявить самостоятельность. Не намечайте на этот день финансовых операций, лучше займитесь анализом произошедших событий.

БЛИЗНЕЦЫ. Следует извлечь выгоду из любой встречи. Учтите, что объектом общественного внимания может стать ваша частная жизнь. Если вечером вам захочется праздника — заразите своим энтузиазмом близких.

РАК. Может возникнуть множество планов финансового характера. Имеет место расточительность и необдуманность трат. Не исключено, что прежние романтические отношения восстановятся и станут больше отвечать вашим представлениям об отношениях идеальных.

ЛЕВ. Лучше воздержаться от пропаганды своих идей. Люди сейчас больше ориентированы на внутреннюю жизнь, и вы добьетесь большего.

ДЕВА. Хорошее время для новых знакомств — не упускайте возможности поездок, как деловых, так и в компании друзей. Хорошо взывать к творческому духу окружающих, преображать действительность с помощью силы слова и мысли.

ВЕСЫ. День связан с отдачей своей энергии в мир. Также показано общение с людьми, близкими вам по духу. Время особенно благоприятствует отдыху в хорошо знакомой компании.

СКОРПИОН. Придется несколько изменить свои планы в соответствии с планами близких. Эффективно приложение усилий в таких направлениях, как образование, расширение круга общения и поездки.

СТРЕЛЕЦ. Могут ожидать денежных поступлений от совместных дел. Возможны знакомства, которые впоследствии приобретут важное значение. Хороший период для улучшения домашнего климата и избавления от ненужного хлама.

КОЗЕРОГ. Рекомендуются оздоровительные процедуры, посещение сауны и массаж. Дети потребуют дополнительного внимания с вашей стороны.

ВОДОЛЕЙ. Может всплыть давний разговор с родственниками. Не стоит относиться к окружающим слишком критично.