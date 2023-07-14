В Сыктывкаре суд по делу о дороге к дырносским дачам отложили до августа

Судебное заседание о проектанте дороги между Сыктывкаром и Дырносовскими дачами перенесли до начала августа, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.



Первый заместитель руководителя администрации города Александр Можегов встретился с активистами дачного массива и рассказал, в том числе о перспективах ремонта дороги. Он заверил участников встречи, что планы по реконструкции автомагистрали остаются неизменными.



Напомним, подрядчик, с которым администрация столицы Коми заключила договор о составлении проектно-сметной документации, не выполнил свои обязательства по срокам и оттягивал начало работ, потому заказчик расторгнул контракт. В мае объявили новый аукцион. Однако подрядчик подал в суд, требуя признать недействительным расторжение контракта и остановить процедуру новой закупки. Суд удовлетворил ходатайство истца. При этом новый проектант уже выразил готовность взяться за работу. Возможным это станет только после соответствующего судебного решения.