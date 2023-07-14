В Коми на скамью подсудимых отправится курьер телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального МВД.



Как следует из материалов дела, в Ухте сотрудники патрульно-постовой службы задержали курьера телефонных мошенников. Им оказался 36-летний житель Удорского района. Мужчину вычислили благодаря ориентировке, составленной на основе показаний потерпевших. Как признался после молодой человек, он связался с аферистами в желании заработать легких денег, а объявление о работе нашел в интернете. "Руководство" скидывало курьеру адреса пенсионерок, у которых надо было забрать деньги, а после тот переводил средства через банкомат на различные счета. В качестве оплаты обвиняемый оставлял себе небольшой процент от общей прибыли.



Отметим, схема преступлений, в которой участвовал мужчина была одна. Пожилым женщинам звонили мошенники, представляясь сотрудниками полиции, и сообщали, якобы их родные стали виновниками ДТП. Потерпевшим предлагали уладить дело за вознаграждение. А за деньгами отправляли курьера.



Мужчина успел обмануть пять ухтинок от 68 до 90 лет на 1,1 миллион рублей. А за день до задержания, жертвой махинации оказалась сыктывкарка, передавшая в руки злоумышленника 170 тысяч рублей.



Теперь удорчанину предстоит отвечать перед судом. Ему инкриминируют мошенничество (ч. 2 и 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации).