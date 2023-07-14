Воркутинка сообщила в полицию о ложной попытке убийства и теперь заплатит штраф

Воркутинка решила проверить, как скоро приедут экстренные службы на сигнал о помощи и получила штраф за ложный вызов. Информация об этом появилась на официальном сайте судов Коми.

Как следует из официального релиза, 28-летняя жительница Заполярья, отдыхая в квартире своей матери, позвонила в городскую дежурную часть полиции и сообщила, что на ее глазах убивают человека.



Правоохранители немедленно отреагировали на сигнал и выехали по указанному адресу. Их встретила мать "шутницы" и рассказала, что в ее квартире выпивает компания людей. В ходе вечера между собеседниками завязался спор о том, как быстро спасательные службы прибудут на сигнал о помощи. Одна из женщин набрала номер полиции и сообщила о ложной попытке убийства.



Суд признал ворктинку виновной в преступлении, предусмотренном ст. 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначил штраф 1000 рублей.