Экстрасенс рассказала, правда ли, что вещие сны снятся с четверга на пятницу

Упоминания о вещих снах можно найти не только в древней мифологии, но и в Библии, где сказано о том, что сон может быть посланием от Бога или предзнаменованием. Как определить, что вам снятся вещие сны, и правда ли, что их можно увидеть в определённые дни, Лайфу рассказала экстрасенс Аделина Блэкмун.

"Вещие сны — это сны, в которых присутствуют видения каких-либо событий, образы, символы, устные послания или фигуры уже ушедших людей. Принято считать, что вещими бывают сны с четверга на пятницу. Эта ночь — последняя ночь земной жизни Христа, и поэтому она имеет такое особое значение. По этой же причине считается, что не стоит начинать новые дела в пятницу: все они будут обречены на провал", — рассказала экстрасенс.

Также, по её словам, вещими могут быть сновидения в ночь полнолуния или затмения.

Как распознать настоящий вещий сон?

Вещий сон обычно хорошо запоминается. Это важно, потому что не всегда можно сразу понять смысл того послания, которое было зашифровано во сне.

В вещих снах есть история, люди, которые говорят с вами, в них есть действие, они очень реалистичны. Например, если во сне вы летите, то физически ощущаете этот полёт.

Чем более странным вам кажется сон, тем больший смысл он может нести.

Вещие сны часто снятся под утро.