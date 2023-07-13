Черная полоса в августе: шаманка Кажетта рассказала, кого она ждет
- 17:30 13 июля
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- Служба новостей
Август месяц начнется только через две декады, однако некоторым из представителей зодиакального сообщества уже теперь важно получить информацию. Связано это с тем, что для них наступает черная полоса, готовность к которой позволит максимально нивелировать ситуацию. Шаманка Кажетта говорит, что это Тельцы, Весы и Козероги.
Тельцам шаманка настоятельно рекомендует быть в августе начеку. Обусловлено это тем, что в сторону представителей знака идет очень мощный импульс, способный перекрыть денежные каналы. Причем эта волна настолько мощная, что может привести к самым неожиданным негативным последствиям. То есть, это может быть, как потеря работы, так и лишение недвижимости, и образование новых долгов.
Весам Кажетта прочит не самые приятные моменты в личной жизни. Причем представители знака будут самостоятельно портить себе жизнь, прикладывая к этому все усилия. В частности, грядет полоса ссор и скандалов, как с самыми близкими людьми, так и с коллегами по работе, и вообще со всем окружением, что приведет к не самым приятным последствиям.
У Козерогов в августе может выйти из-под контроля вообще вся жизнь. Как говорит шаманка Кажетта, представители знака могут оказаться в довольно сложной ситуации, связанной с любой сферой их жизнедеятельности. Это могут быть проблемы, связанные и со здоровьем, и с работой, и с финансами, и с семьей. Кажетта в данном случае советует Козерогам только крепиться и держаться, пишет портал novostivl.ru.
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