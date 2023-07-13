Черная полоса в августе: шаманка Кажетта рассказала, кого она ждет

Август месяц начнется только через две декады, однако некоторым из представителей зодиакального сообщества уже теперь важно получить информацию. Связано это с тем, что для них наступает черная полоса, готовность к которой позволит максимально нивелировать ситуацию. Шаманка Кажетта говорит, что это Тельцы, Весы и Козероги.

Тельцам шаманка настоятельно рекомендует быть в августе начеку. Обусловлено это тем, что в сторону представителей знака идет очень мощный импульс, способный перекрыть денежные каналы. Причем эта волна настолько мощная, что может привести к самым неожиданным негативным последствиям. То есть, это может быть, как потеря работы, так и лишение недвижимости, и образование новых долгов.