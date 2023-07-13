Получат награду от вселенной: Тамара Глоба сообщила, кого ожидают великие дела в июле
- 16:00 13 июля
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, кто в июле получит хорошее вознаграждение за проделанную работу. Об этом пишет портал teleprogramma.
По ее словам, Овны почувствуют прилив сил и хорошее настроение, что поможет им в свершении великих дел. Они смогут улучшить свое материальное положение. Не стоит игнорировать помощь со стороны руководства и опытных людей, так как это принесет пользу, дала совет Глоба.
Напомним, ранее Тамара Глоба рассказала, что в июле многих ожидают значительные изменения в жизни, как сообщает российский астролог Тамара Глоба. Этот месяц тесно связан с знаком Рака, и для многих людей он может принести переезд. Некоторые решат покинуть свою родину в поисках лучшей жизни.
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