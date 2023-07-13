Получат награду от вселенной: Тамара Глоба сообщила, кого ожидают великие дела в июле

Известный российский астролог Тамара Глоба рассказала, кто в июле получит хорошее вознаграждение за проделанную работу. Об этом пишет портал teleprogramma.

По ее словам, Овны почувствуют прилив сил и хорошее настроение, что поможет им в свершении великих дел. Они смогут улучшить свое материальное положение. Не стоит игнорировать помощь со стороны руководства и опытных людей, так как это принесет пользу, дала совет Глоба.