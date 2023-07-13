В сыктывкарской школе живет кошка Лариса, которая помогает делать ремонт

13 июля мэр столицы Коми Владимир Голдин проверил, готовы ли школы Сыктывкара к новому учебному году. Журналист ”Про Города” узнал, какие заведения отремонтируют в Сыктывкаре в 2023 году и что именно там изменится.

В школе №12 сейчас идет ремонт пищеблока, обеденного зала, а также некоторых кабинетов и фасада здания.

Директор школы Екатерина Маркина рассказала, кто занимается ремонтом в школе:

“Ремонт делают как нанятые работники, так и трудовые отряды, в которых состоят наши ученики. Они занимаются также благоустройством самой школы и ее территории. У нас проводится также косметический ремонт самого здания”.

По словам сотрудников, все работы завершат до начала августа.

Начальник управления образования Сыктывкара Ольга Бригида рассказала, что в школе заканчивается ремонт нового кабинета, в котором будет Центр детских инициатив: