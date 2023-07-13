В сыктывкарской школе живет кошка Лариса, которая помогает делать ремонт
- 15:23 13 июля
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- Екатерина Барандова
13 июля мэр столицы Коми Владимир Голдин проверил, готовы ли школы Сыктывкара к новому учебному году. Журналист ”Про Города” узнал, какие заведения отремонтируют в Сыктывкаре в 2023 году и что именно там изменится.
В школе №12 сейчас идет ремонт пищеблока, обеденного зала, а также некоторых кабинетов и фасада здания.
Директор школы Екатерина Маркина рассказала, кто занимается ремонтом в школе:
“Ремонт делают как нанятые работники, так и трудовые отряды, в которых состоят наши ученики. Они занимаются также благоустройством самой школы и ее территории. У нас проводится также косметический ремонт самого здания”.
По словам сотрудников, все работы завершат до начала августа.
Начальник управления образования Сыктывкара Ольга Бригида рассказала, что в школе заканчивается ремонт нового кабинета, в котором будет Центр детских инициатив:
“Мы понимаем, что подготовка к учебному году это не только ремонт здания. Поэтому мы также занимаемся закупкой необходимого оборудования и учебных принадлежностей. Также сейчас заканчивается ремонт в кабинете, где будет Центр детских инициатив. Это яркое пространство, где дети смогут собираться чтобы общаться, обмениваться идеями, обсуждать свои проблемы”.
В школе №15 идет ремонт некоторых кабинетов, а также благоустройство территории. Здесь тоже работают ученики. Они благоустраивают территорию с растениями.
Владимир Голдин рассказал, в какой школе Сыктывкара больше всего требовался ремонт:
“Больше всего жалоб в городе было на 15-ю школу. Не устраивала температура в здании. Теперь здесь делают ремонт и замену окон, а также радиаторов, чтобы дети не замерзли и учились в тепле и комфорте”.
Сотрудники школы рассказали, что талисманом их заведения считается кошка Лариса. Она поднимает настроение детям, а также помогает в ремонте:
“У нас здесь живет кошка Лариса. Дети очень любят ее гладить и играть с ней. Кошка ласковая, поднимает всем настроение и помогает нам с ремонтом. Пока здесь каникулы и почти никого нет, она тоже в отпуске — отдыхает”.
Возле школы ведется ремонт дороги и тротуаров. На территории со специальной техникой трудятся рабочие.
Мэр столицы Коми подвел итоги проверки:
“Сегодня мы проинспектировали два учебных заведения. В прошлую зиму мы заметили, что в школе №15 тяжело идет соблюдение температурного режима. Сейчас эти проблемы исправляются для того, чтобы детям было комфортно и приятно учиться. Кроме ремонта в этом году в школах также планируется усилить патриотическое воспитание учеников”.
Глава администрации рассказал, сколько денег выделено на ремонт школ в Сыктывкаре:
“Мы посетили только две школы, но ремонт идет практически в каждом учебном заведении Сыктывкара. На эти цели выделено около 147 миллионов рублей”.
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