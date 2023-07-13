Рядом с сыктывкарской Госаптекой №1 начался ремонт тротуара

В Сыктывкаре начался долгожданный ремонт тротуара по улице Ленина рядом с Госаптекой №1, рассказали в городской администрации. Работы запланированы вдоль домов по улице Ленина, 45, 49 и 58. Ремонт покроет 1972 квадратных метра.

13 июля работники "Доринвест" начали разбирать старую плитку для последующей укладки асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что проект разработан с учетом доступности среды: пониженные борта будут оборудованы пандусами, которые также обустроят и на въездах с прилегающей территории в районе аптеки. Кроме того здесь появится тактильная плитка и перила.