Рядом с сыктывкарской Госаптекой №1 начался ремонт тротуара
- 15:00 13 июля
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- Служба новостей
В Сыктывкаре начался долгожданный ремонт тротуара по улице Ленина рядом с Госаптекой №1, рассказали в городской администрации. Работы запланированы вдоль домов по улице Ленина, 45, 49 и 58. Ремонт покроет 1972 квадратных метра.
13 июля работники "Доринвест" начали разбирать старую плитку для последующей укладки асфальтобетонного покрытия. Отмечается, что проект разработан с учетом доступности среды: пониженные борта будут оборудованы пандусами, которые также обустроят и на въездах с прилегающей территории в районе аптеки. Кроме того здесь появится тактильная плитка и перила.
В планах благоустройства предусмотрен газон, отделяющий проезжую часть от тротуара, вырубка старых тополей с их заменой на саженцы клена.
Срок выполнения работ по контракту - до 31 августа, но по возможности ремонт намерены завершить ко Дню Республики Коми.
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