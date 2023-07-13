Мэр Ухты Магомед Османов стал первым в рейтинге мэров Коми
- 14:10 13 июля
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- Служба новостей
Управление государственной гражданской службы администрации Республики Коми опубликовало рейтинг эффективности работы руководителей городов и районов за 2022 год. Лидером этого рейтинга оказался мэр Ухты Магомед Османов. А самую низкую оценку получил руководитель Инты. Самое большое падение рейтинга при этом у руководителя Сыктывдинского района.
Согласно итоговому отчету, работа глав местных администраций оценивалась по двум перечням показателей. В первый вошли 14 экономических и социальных показателей, например, уровень налоговых и неналоговых доходов города, качество дорог и удовлетворенность местных жителей работой чиновников.
Второй список состоял из индивидуальных показателей руководителя города или района. Каждый год в этот список вносятся правки, руководству администрации указывают на три показателя, которые за прошлый период находились на низком уровне.
По итогам анализа работы руководителей городов и районов Ухта, занимавшая в прошлом году шестое место, по итогам прошлого года заняла первое место. Сосногорск поднялся с пятого на третье место.
Магомед Османов занял первое место благодаря увеличению в городе доли детей, посещающих детские сады, низкому коэффициенту напряженности на рынке труда, высокой удовлетворенности населения качеством общего образования, жилищно-коммунального хозяйства, деятельностью органов местного самоуправления.
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