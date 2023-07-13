Мэр Ухты Магомед Османов стал первым в рейтинге мэров Коми

Управление государственной гражданской службы администрации Республики Коми опубликовало рейтинг эффективности работы руководителей городов и районов за 2022 год. Лидером этого рейтинга оказался мэр Ухты Магомед Османов. А самую низкую оценку получил руководитель Инты. Самое большое падение рейтинга при этом у руководителя Сыктывдинского района.

Согласно итоговому отчету, работа глав местных администраций оценивалась по двум перечням показателей. В первый вошли 14 экономических и социальных показателей, например, уровень налоговых и неналоговых доходов города, качество дорог и удовлетворенность местных жителей работой чиновников.