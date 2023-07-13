Онколог рассказал, может ли ношение бюстгальтера вызвать рак

Современные девушки следуют тренду на free nipple — отказываются от бюстгальтера оздоровительных соображений. Несколько поколений выросли на мифе о том, что ношение бюстгальтера — причем любого — может спровоцировать рак молочной железы. Но так ли это? Онколог-маммолог Юсуповской больницы Виктор Федосейкин в разговоре с LIFE раскрыл правду об этом мифе.

"Нет никаких научных подтверждений того факта, что белье — тесное, свободное или какое-то еще — может спровоцировать появление опухолей молочной железы. Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны — это наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов. Кроме того, могут внести свой вклад также прерывание беременности, хронический стресс, несбалансированный рацион".