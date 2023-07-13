Онколог рассказал, может ли ношение бюстгальтера вызвать рак
- 12:00 13 июля
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- Служба новостей
Современные девушки следуют тренду на free nipple — отказываются от бюстгальтера оздоровительных соображений. Несколько поколений выросли на мифе о том, что ношение бюстгальтера — причем любого — может спровоцировать рак молочной железы. Но так ли это? Онколог-маммолог Юсуповской больницы Виктор Федосейкин в разговоре с LIFE раскрыл правду об этом мифе.
"Нет никаких научных подтверждений того факта, что белье — тесное, свободное или какое-то еще — может спровоцировать появление опухолей молочной железы. Факторы риска развития этого заболевания довольно хорошо известны — это наследственность, ранние менструации и поздняя менопауза, отсутствие грудного вскармливания, беременностей и родов. Кроме того, могут внести свой вклад также прерывание беременности, хронический стресс, несбалансированный рацион".
Тем не менее покупать первый приглянувшийся бюстгальтер не стоит. Правильно подобранное белье, по словам специалиста, может сократить риски других проблем со здоровьем: диффузной мастопатии, лимфатических отеков и болей в спине. А если вам хорошо без него — пожалуйста. В вопросе ношения нижнего белья, как отметил специалист, всегда нужно руководствоваться исключительно желанием и комфортом.
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