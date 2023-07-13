Каскад удачи: Тамара Глоба назвала знак зодиака, который достигнет высот в конце июля

Знаменитый российский астролог Тамара Глоба предрекла одному из знаков зодиака невероятный июль 2023 года. Жизнь потечет бурной рекой, представителям этого знака стоит только поспевать за калейдоскопом событий. Второй месяц лета сулит одному из представителей зодиакального круга удачу и победы в карьере и личной жизни. Главными счастливчиками в июле 2023 года станут Близнецы.

Семья и личная жизнь. В водовороте событий островком гармонии, романтики и понимания станут отношения Близнецов. Со своей второй половинкой представители воздушного знака сольются воедино, чтобы вместе проводить уютные вечера. С родными также удастся уладить все разногласия.

Карьера. Близнецы могут оказаться в довольно шатком положении, затеяв конфликт с руководством. Однако их правота сокрушит все трудности, и Близнецы выйдут из ситуации победителями. Эффект превысит все ожидания, если представители знака смогут отстоять свое мнение.