Гороскоп на 13 июля: Тельцу будет трудно устоять, а Скорпион примет важное решение

В четверг, 13 июля, всплеск активности сопровождается раздражающими факторами, помехами и осечками. Возможны срочные вызовы и командировки, вынужденные авралы у служб экстренного реагирования. Необходима ловкость и подстраховка в выполнении любых работ. Подробнее — в материале Sakh.online. ОВЕН. Сейчас особенно важно не унывать, находить во всем что-то хорошее. Постарайтесь как можно больше дел успеть завершить к обеду, не планируя на вечер ничего серьезного.

ТЕЛЕЦ. Будет трудно устоять перед предложением попробовать что-то новое. Сегодня полезно пересмотреть свои взаимоотношения с партнерами, поговорить начистоту.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды обещают успех в попытке налаживания более продуктивного стиля работы. Очень желательно сделать сегодня что-нибудь полезное для дома.

РАК. Обстоятельства будут подталкивать вас к опрометчивым поступкам. В профессиональной сфере возможны новые предложения, в том числе, вас могут попробовать переманить на новое место. В личной жизни — период раскрепощения.

ЛЕВ. Воспользуйтесь помощью специалистов, чтобы максимально преуспеть в деле, которое вы задумали. К вечеру рекомендуется снизить активность, отдохнуть в кругу друзей.

ДЕВА. Сегодня вы способны объявить непримиримую войну условностям и предрассудкам, особенно если эти предрассудки — не их собственные. Показано взывать к творческому духу окружающих, преображать действительность с помощью силы слова и мысли.

ВЕСЫ. День заполнен суетой и не подходит для серьезной деятельности. Запланируйте на вечер поход в гости или развлекательную поездку.

СКОРПИОН. Принимая важное решение, стоит обсудить его с друзьями или коллегами. Не упрекайте себя за слабости — чувство вины совершенно не продуктивно. И будьте справедливы — дайте и другим право на ошибку.

СТРЕЛЕЦ. Не стоит совершать крупных покупок. Целесообразно сосредоточить свои усилия на приведение в порядок того, что у вас уже есть.

КОЗЕРОГ. Благоприятное время для активного отдыха и великодушных поступков, разговоров по душам, сложных объяснений. Расположение звезд придает смелости, уверенности и независимости.

ВОДОЛЕЙ. Поступят мудро, решив с некоторыми из своих новых партнеров поддерживать исключительно деловые отношения. Вечер отлично подходит для проведения спонтанных праздников.