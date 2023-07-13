Тарифы на проезд в автобусах в Удорском районе подорожают почти на треть

В Удорском районе тарифы на проезд подорожают почти на треть. Такую информацию разместил у себя на сайте Комитет по тарифам Коми.



Согласно проекту приказа об установлении предельных максимальных уровней тарифов на регулярные перевозки пассажиров в районе, максимальная стоимость проезда для автобусов пригородного сообщения теперь составит 2,38 рублей за километр, тогда как раньше сумма не превышала 1,87 рубля. Для междугородних автобусов максимальная цена за километр трассы и вовсе составит 3,5 рубля, взамен прошлых 2,74 рубля. Инициатором подорожания выступила администрация района, выполняющая функции организатора транспортного обслуживания.



Проанализировав данные об объеме транспортной работы и прочие нюансы, эксперты полагают такие меры обоснованными. Отметим, последний раз стоимость проезда в Удорском районе менялась в 2019 году.