Житель Усть-Куломского района отправится в тюрьму за убийство своего друга

В Коми за решетку отправится 33-летний житель села Мыелдино Усть-Куломского района, который до смерти избил своего знакомого. Информация об этом появилась на официальном сайте регионального Следственного комитета.

Как следует из материалов дела, в январе 2023 года в зимней кухне во дворе частного дома отдыхала компания из четырех человек, распивая при этом спиртные напитки. В ходе беседы между двумя приятелями случился конфликт, в результате которого осужденный накинулся на оппонента с кулаками и жестоко избил. Среди прочих потерпевший получил травму грудной клетки, от которой скончался на месте.



Фигурант полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд признал сельчанина виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (ч.4 ст.111 УК РФ). Ближайшие семь лет мужчина проведет в колонии строгого режима.