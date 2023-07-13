В Коми полицейские спасли ребенка из горящей квартиры

Полицейские из Ухты спасли из пожара ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.



Как пояснили в министерстве, в минувший четверг, шестого июля, в городскую дежурную часть полиции Ухты поступило сообщение о пожаре в одном из домов по проезду Дружбы.



Первыми на место происшествия прибыли госавтоинспекторы. Навстречу им выбежала испуганная женщина и сообщила, что в горящей квартире остался ее сын. Полицейские тут же забежали в дом, чтобы спасти ребенка. Позже к ним присоединись прибывшие пожарные. Идя на голос мальчика, сотрудники служб отыскали парня, вынесли его на улицу и передали в объятия матери. Вскоре пожарные локализовали возгорание.



Напомним, ранее в Коми экс-полицейский помог пострадавшим в страшной аварии добраться до больницы. Мужчина двигался по трассе Айкино-Кослан и увидел разбитые в результате ДТП автомобили. Он остановил машину, бросился на помощь пострадавшим, а после доставил на своем автомобиле одного из раненых в районную больницу.