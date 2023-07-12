Под Сыктывкаром стая собак загрызла 20 кур прямо в вольере
- 17:20 12 июля
- 16+
- Инесса Богатая
В Выльгорте стая собак погрызла десятки кур по адресу: улица Юбилейная,13А . По словам владельца домашней птицы, агрессивные животные терроризируют ферму уже с 20 июня 2023 года. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло.
Как рассказал житель Выльгорта, первое нападение случилось 20 июня. Тогда собаки ворвались во двор к курам ночью.
“Первый раз пришли три собаки, загрызли и покалечили восемь несушек и 12 полуторамесячных бройлеров. Пришлось забить всех, мясо в пищу непригодно, потому что неизвестно — здоровые ли собаки. Куры находились в вольерах, забор которых от 1,2 до 1,5 метра высотой. Перескочили через забор и сделали подкоп. Подал заявление участковому, на которое пришел ответ, что материал передан по подследственности в Минсельхоз природы и потребительского рынка”, — сообщил мужчина.
После инцидента житель Коми стал прятать кур в закрытых вольерах.
“3 июля через решетчатый пол курятника собаки поотрывали ноги двум новым курицам, до остальных добраться не смогли или наелись оторванными ногами”, — вспоминает фермер.
Ранее летом 2022 года уже было одно нападение собак на ферму.
“В прошлом году собака тоже уничтожила десять голов. Тогда я нашел у соседей по проезду эту собаку. Компенсировали весь ущерб. В этом году, если не найду, то подам в суд на возмещение ущерба администрацией сельского поселения. На полицию надежды нет, отписку опять пришлют”, — заключил житель Выльгорта.
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