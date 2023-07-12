Под Сыктывкаром стая собак загрызла 20 кур прямо в вольере

В Выльгорте стая собак погрызла десятки кур по адресу: улица Юбилейная,13А . По словам владельца домашней птицы, агрессивные животные терроризируют ферму уже с 20 июня 2023 года. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, что произошло.

Как рассказал житель Выльгорта, первое нападение случилось 20 июня. Тогда собаки ворвались во двор к курам ночью.

“Первый раз пришли три собаки, загрызли и покалечили восемь несушек и 12 полуторамесячных бройлеров. Пришлось забить всех, мясо в пищу непригодно, потому что неизвестно — здоровые ли собаки. Куры находились в вольерах, забор которых от 1,2 до 1,5 метра высотой. Перескочили через забор и сделали подкоп. Подал заявление участковому, на которое пришел ответ, что материал передан по подследственности в Минсельхоз природы и потребительского рынка”, — сообщил мужчина.

После инцидента житель Коми стал прятать кур в закрытых вольерах.