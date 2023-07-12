Уличное освещение в Сыктывкаре включат раньше намеченного срока

Уличное освещение в Сыктывкаре будет включено раньше озвученного срока – не 20 июля, как сообщалось ранее, а 17 июля.

Как сообщили в мэрии, это связано как с просьбами горожан, так и с завершением плановых работ на сетях и оборудовании системы уличного освещения, а также с пасмурной погодой, предстоящими ливнями, грозами и возможными туманами в ночные и утренние часы.