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Уличное освещение в Сыктывкаре включат раньше намеченного срока

Уличное освещение в Сыктывкаре включат раньше намеченного срока

Уличное освещение в Сыктывкаре будет включено раньше озвученного срока – не 20 июля, как сообщалось ранее, а 17 июля.

Как сообщили в мэрии, это связано как с просьбами горожан, так и с завершением плановых работ на сетях и оборудовании системы уличного освещения, а также с пасмурной погодой, предстоящими ливнями, грозами и возможными туманами в ночные и утренние часы.

По словам мэра Сыктывкара Владимира Голдина, сейчас коммунальные службы проводят плановые работы по ремонту освещения. Это не только замена нерабочих щитов и сетей, но  и уборка зеленых насаждений, которые могут привести к замыканию.

На сегодняшний день рабочие заменили уже 13 километров неисправных кабелей на самонесущие изолированные провода. Ветхие, неисправные или поврежденные, например, в результате ДТП опоры столбов коммунальщики ремонтируют или меняют на новые - таковых насчитывается уже более 60 в городе.

Для улучшения качества освещения в столице Коми установили 39 новых светильников, еще 42 неисправных заменили на новые.

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