Уличное освещение в Сыктывкаре включат раньше намеченного срока
- 16:40 12 июля
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- Служба новостей
Уличное освещение в Сыктывкаре будет включено раньше озвученного срока – не 20 июля, как сообщалось ранее, а 17 июля.
Как сообщили в мэрии, это связано как с просьбами горожан, так и с завершением плановых работ на сетях и оборудовании системы уличного освещения, а также с пасмурной погодой, предстоящими ливнями, грозами и возможными туманами в ночные и утренние часы.
По словам мэра Сыктывкара Владимира Голдина, сейчас коммунальные службы проводят плановые работы по ремонту освещения. Это не только замена нерабочих щитов и сетей, но и уборка зеленых насаждений, которые могут привести к замыканию.
На сегодняшний день рабочие заменили уже 13 километров неисправных кабелей на самонесущие изолированные провода. Ветхие, неисправные или поврежденные, например, в результате ДТП опоры столбов коммунальщики ремонтируют или меняют на новые - таковых насчитывается уже более 60 в городе.
Для улучшения качества освещения в столице Коми установили 39 новых светильников, еще 42 неисправных заменили на новые.
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