Любящие и такие заботливые: какие знаки зодиака по гороскопу считаются лучшими отцами

Каждая женщина ищет для себя не только идеального партнёра, но и достойного отца будущих детей. Астрология подсказывает, в сторону мужчин с какими знаками зодиака стоит смотреть, если хотите доброго и заботливого папу.

В первую очередь стоит приглядываться к мужчинам, кто родился в знаке зодиака Рак. Они не только хорошие и чуткие, но ещё и по-настоящему заботливые родители. Нередко такие отцы продолжают опекать и проявлять внимание даже к уже своим взрослым детям. В семье, где есть папа со знаком зодиака Рак, все всегда сыты, обуты, одеты и находятся под защитой. И, что самое важное, достижениями детей очень гордятся!

Ещё один знак зодиака, который может стать заботливым и любящим отцом, — звёздный бык.

"Тельцы ценят дом и семейный уют, любят и балуют своих детей, но не терпят, когда им перечат. В воспитании они требовательные, но и к своим обязанностям относятся серьёзно", — рассказывает астролог Евгения Шустина.

Не менее хорошо справляются с ролями примерных отцов и мужчин, кто по знаку зодиака Водолей. Своим чадам они не дадут скучать, всегда станут придумывать развлечения, игры и эксперименты. Несмотря на избирательность, папа-Водолей будет чувствовать себя с детьми на равных. Поэтому шумные забавы и домашний чемпионат по компьютерным играм вам гарантированы.