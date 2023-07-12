Благословлены богом: Глоба назвала два знака зодиака, которых ожидает успех с 12 июля

В июле среди звезд произошло важное событие: Марс перешел в созвездие Девы. Именно это вскоре даст мощный импульс для карьерного роста, но не всем и каждому. Астролог с небезызвестной фамилией Глоба дает прогноз для тех, кому удастся реализовать свои амбиции с набольшей вероятностью. В период до 27 августа, когда Марс будет находиться в Девах, рассчитывать на прорыв в работе и финансах могут двое счастливчиков.

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