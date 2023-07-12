Благословлены богом: Глоба назвала два знака зодиака, которых ожидает успех с 12 июля
- 15:50 12 июля
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В июле среди звезд произошло важное событие: Марс перешел в созвездие Девы. Именно это вскоре даст мощный импульс для карьерного роста, но не всем и каждому. Астролог с небезызвестной фамилией Глоба дает прогноз для тех, кому удастся реализовать свои амбиции с набольшей вероятностью. В период до 27 августа, когда Марс будет находиться в Девах, рассчитывать на прорыв в работе и финансах могут двое счастливчиков.
Телец
Тельцам в последнее время с деньгами не очень везло. Тратили больше, чем получали, образовались долги. Марс поможет все изменить. Откроется второе дыхание, труды Тельцов будут оценены по достоинству.
Водолей
Водолеи без посторонней помощи легко смогут подняться на самый верх карьерного пути. И все потому, что они достаточно инициативны и креативны, чтобы найти в период влияния Марса нестандартные решения.
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