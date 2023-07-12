Грозы, шквал и ливень: в Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков Коми снова ждет шторм, который совсем скоро накроет сразу несколько районов региона, включая столицу. В ближайшее время с сохранением до 18 часов 13 июля в южных районах ожидаются грозы, местами ливень, град, шквалистое усиление ветра с порывами 18-23 м/с.

Непогода придет в Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский и район Сыктывкара, Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Княжпогостский.