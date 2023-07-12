Указ подписан: всех, у кого есть в квартирах счетчики, в июле ждет большой сюрприз

Для россиян, в квартирах которых есть бытовые счетчики, начало действовать новое правило. Прецедент создал Верховный суд страны. Туда с жалобой на свою управляющую компанию обратился мужчина.

Сотрудники УК проверили счетчик у него дома, но начислять плату за воду продолжили по нормативам, что всегда заметно дороже. Выяснилось, компания ждала, пока мужчина передаст документальный акт поверки. Тогда собственник жилья пошел в суд и прошел все инстанции.