Указ подписан: всех, у кого есть в квартирах счетчики, в июле ждет большой сюрприз
- 13:00 12 июля
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- Служба новостей
Для россиян, в квартирах которых есть бытовые счетчики, начало действовать новое правило. Прецедент создал Верховный суд страны. Туда с жалобой на свою управляющую компанию обратился мужчина.
Сотрудники УК проверили счетчик у него дома, но начислять плату за воду продолжили по нормативам, что всегда заметно дороже. Выяснилось, компания ждала, пока мужчина передаст документальный акт поверки. Тогда собственник жилья пошел в суд и прошел все инстанции.
Точку в истории поставил Верховный суд, решив, что собственники не должны документально подтверждать факты поверки счетчиков потребления коммунальных услуг. Эти данные уже присутствуют в единой системе учета коммунальщиков. Всем, кто попал в такую же ситуацию, нужно требовать от УК перерасчет, пишет prokazan.ru.
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