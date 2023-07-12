Денежный вихрь: Тамара Глоба рассказала, кому в скором времени улыбнется удача

Известный российский астролог и ведущая Тамара Глоба назвала один из знаков зодиака, которому уже совсем скоро улыбнется удача. Об этом со ссылкой на rsute.ru сообщил портал teleprogramma.

В ближайшем времени счастливчиками станут именно Близнецы, особенно в финансовом плане. Им могут предложить новую работу, от которой ни в коем случае не стоит отказываться, ведь она озолотит вас.