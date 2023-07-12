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В Сыктывкаре трое детей специально выбегали на дорогу прямо перед машинами

В Сыктывкаре трое детей специально выбегали на дорогу прямо перед машинамиСкриншот из видео очевидца

В Сыктывкаре трое мальчиков 10-11 лет перебегали дорогу в неположенном месте несколько раз ради веселья. Неравнодушный горожанин снял инцидент на видео. Журналист издания “Про Город” узнал, что грозит родителям, чьи дети нарушили правила дорожного движения. 

Происшествие случилось напротив дома №56 по улице Петрозаводская. Трое несовершеннолетних мальчиков перебегали проезжую часть улицы Лыткина по несколько раз и громко смеялись. 

На кадрах видно, как один из мальчиков специально выбегает на середину проезжей части и бежит обратно прямо перед проезжающим автомобилем. После этого оставшиеся двое детей также выбежали на дорогу. 

В конце ролика мальчики благополучно ушли по тротуару. 

Видео инцидента смотрите в нашем телеграм-канале.

В ГИБДД по столице Коми прокомментировали случившееся.

“Если ребенку нет шестнадцати лет и его останавливает инспектор, то на него собирают все данные, описывают суть нарушения. Затем все документы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и в управление образования по городу. Затем привлекаются к ответственности родители. Им грозит штраф от 100 до 500 рублей”.

Также сотрудники ГИБДД просят родителей напоминать своим детям о соблюдений правил ПДД и регулярно проводить беседы на эту тему. 

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