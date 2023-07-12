В Сыктывкаре трое детей специально выбегали на дорогу прямо перед машинами
- 12:30 12 июля
- 12+
- Марина Ладанова
В Сыктывкаре трое мальчиков 10-11 лет перебегали дорогу в неположенном месте несколько раз ради веселья. Неравнодушный горожанин снял инцидент на видео. Журналист издания “Про Город” узнал, что грозит родителям, чьи дети нарушили правила дорожного движения.
Происшествие случилось напротив дома №56 по улице Петрозаводская. Трое несовершеннолетних мальчиков перебегали проезжую часть улицы Лыткина по несколько раз и громко смеялись.
На кадрах видно, как один из мальчиков специально выбегает на середину проезжей части и бежит обратно прямо перед проезжающим автомобилем. После этого оставшиеся двое детей также выбежали на дорогу.
В конце ролика мальчики благополучно ушли по тротуару.
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В ГИБДД по столице Коми прокомментировали случившееся.
“Если ребенку нет шестнадцати лет и его останавливает инспектор, то на него собирают все данные, описывают суть нарушения. Затем все документы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и в управление образования по городу. Затем привлекаются к ответственности родители. Им грозит штраф от 100 до 500 рублей”.
Также сотрудники ГИБДД просят родителей напоминать своим детям о соблюдений правил ПДД и регулярно проводить беседы на эту тему.
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