В Сыктывкаре трое детей специально выбегали на дорогу прямо перед машинами

В Сыктывкаре трое мальчиков 10-11 лет перебегали дорогу в неположенном месте несколько раз ради веселья. Неравнодушный горожанин снял инцидент на видео. Журналист издания “Про Город” узнал, что грозит родителям, чьи дети нарушили правила дорожного движения.

Происшествие случилось напротив дома №56 по улице Петрозаводская. Трое несовершеннолетних мальчиков перебегали проезжую часть улицы Лыткина по несколько раз и громко смеялись.

На кадрах видно, как один из мальчиков специально выбегает на середину проезжей части и бежит обратно прямо перед проезжающим автомобилем. После этого оставшиеся двое детей также выбежали на дорогу.

В конце ролика мальчики благополучно ушли по тротуару.

Видео инцидента смотрите в нашем телеграм-канале.

В ГИБДД по столице Коми прокомментировали случившееся.