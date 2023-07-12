В Коми прямо в центре города из-под земли вышла нефть

Глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич заявила о том, что взяла на личный контроль проблему нефтепроявлений в центре Ухты. Недавно в городе, прямо на пересечении улиц Куратова и Интернациональной из-под земли вышло " черное золото", передает "Комиинформ".

В ближайшее время нефтепроявления обещают ликвидировать. Для уборки территории планируется привлечь специалистов ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Отметим, что появление нефтепродуктов из-под земли — это естественное явление, которое не является редкостью для Ухты. Почти весь город находится рядом с объектами старой геологоразведки.