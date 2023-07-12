Вместо сливок пальма: Роскачество назвало масло, которые не стоит брать даже по скидке

Специалисты Роскачества провели исследование одного востребованного среди граждан продукта. Ряд брендов сливочного масла попал в их черный список. Повторные проверки прошли марки сливочного масла жирностью 82,5%.

Выяснилось, что нередко в них содержатся не сливки, а растительные жиры. Наличие пальмового масла, фитостеринов показывает то, что в брикетах не сливочное масло, а стопроцентный фальсификат.