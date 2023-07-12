Экс-глава Серегово незаконно получала премии
- 08:00 12 июля
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- Татьяна Зубова
Экс-главу Серегово обязали вернуть незаконно назначенную ей премию. Об этом сообщили в Прокуратуре Коми.
Как пояснили в ведомстве, районный прокурор подал в суд на экс-главу сельского поселения Серегово о взыскании с нее выплаченной ранее премии 44 тысячи рублей. В суде истец предоставил доказательства того, что назначенная главе выплата не имела законных оснований. Премию руководителю администрации назначили на внеочередной сессии депутаты поселения в декабре 2022. Решение приняли путем голосования, во время которого были допущены нарушения, позднее зафиксированные прокурором. Спустя больше, чем полгода, 11 июля, суд удовлетворил требование истца и обязал мэра вернуть деньги.
Отметим, это не первые случай, когда главу поселения уличили в "незаслуженной" премии . Двумя годами ранее по решению суда ей пришлось вернуть почти 100 тысяч рублей в счет государства
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