В Печоре мужчина не смог помириться с бывшей женой и в отместку поджег баню тещи

Настоящая драма развернулась в Печорском районе. Местный житель не смог помириться с бывшей женой и поджег баню экс-тещи. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте судов Коми.



Как следует из материалов дела, мужчина, будучи в разводе, пытался наладить отношения с бывшей женой и восстановить семью, но получил отказ. Уязвленный супруг не придумал ничего лучше, как отомстить за все экс-теще. Воспользовавшись свободным доступом в ее баню, он облил печь и полы помещения легковоспламеняющейся жидкостью и поджог ее. Пламя распространилось на все здание, после перекинулось на еще одну баню, летнюю кухню, дровяник и колодец. В итоге потерпевшей нанесли ущерб на сумму чуть меньше 200 тысяч рублей.



Горе-зять сам сдался в руки правоохранителей, раскаялся в содеянном, добровольно восстановил ущерб бывшей родственнице и всячески пытался загладить вину. Суд учел эти обстоятельства как смягчающие.



Тем не менее история закончилась трагично. Мужчину признали виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и назначили ему наказание в виде двух лет в колонии-поселении.