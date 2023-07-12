Когда в Сыктывкаре включат уличные фонари

Уличные фонари в Сыктывкаре планируют включить 20 июля. Такую информацию опубликовала на официальном сайте администрация города.



По словам мэра Сыктывкара Владимира Голдина, сейчас коммунальные службы проводят плановые работы по ремонту освещения. Это не только замена нерабочих щитов и сетей, но и уборка зеленых насаждений, которые могут привести к замыканию.



На сегодняшний день рабочие заменили уже 13 километров неисправных кабелей на самонесущие изолированные провода. Ветхие, неисправные или поврежденные, например, в результате ДТП опоры столбов коммунальщики ремонтируют или меняют на новые - таковых насчитывается уже более 60 в городе.



Для улучшения качества освещения в столице Коми установили 39 новых светильников, еще 42 неисправных заменили на новые.

"Работа в этих направлениях продолжается", - подытожил градоначальник.