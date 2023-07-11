Появилось видео задержания подозреваемых в снятии скальпа с 19-летнего парня в Подмосковье

В МВД России опубликовали видео задержания двоих подозреваемых в снятии скальпа с молодого человека в подмосковной Электростали. Конфликт, который привел к кровавой разборке, произошел из-за зеленых волос пострадавшего.

Напомним, 9 июля в Электростали 19-летний парень подошел к двум мужчинам и попросил сигарету. Между ними возник конфликт. Как пишут в некоторых СМИ, незнакомцам не понравилась прическа парня виде зеленого ирокеза. В итоге они ножом срезали волосы и часть кожи головы. Сейчас парень находится в больнице.