В Сыктывкаре собака, которую бросили хозяева, истощала и примкнула к стае бездомных псов
- 17:17 11 июля
- 16+
- Екатерина Барандова
В одном из районов столицы Коми уже несколько лет бродит бездомная стая диких псов. Горожане заметили, что к ним присоединилась еще одна домашняя собака, которую, по их словам, бросили хозяева. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что случилось и в каком состоянии животное.
Сыктывкарка Любовь рассказала, что скорее всего собаку бросил хозяин и теперь животному нужен новый дом:
“На улице Колхозной уже несколько лет ходит стая бродячих собак. Они агрессивные, иногда даже кидаются на людей. Но недавно среди них я заметила нового пса, внешне похож на лабрадора, но это обычная дворняга. Видно, что он не с ними, домашний, как будто его тут кто-то бросил, а он растерялся и не знает, что делать. Животное очень худое, истощало от голода, ему нужна помощь”.
Сыктывкарка объяснила, что уже пыталась найти дом собаке, но все безуспешно:
“Мы уже пытались пристроить бедное животное. Договорились с женщиной, но пока пес бродил в этой стае, он тоже стал проявлять агрессию. Когда пришли его забирать и увидели это, они передумали. Он немного одичал, что неудивительно, потому что его бросили и оставили тут. В приюте отказали взять пса по той же причине, но сказали, что собаку зовут Белла и она стерилизована, значит они уже знали о ней”.
Любовь рассказала, что Белла не ест, потому что боится других собак:
“Животное бродит там среди стаи диких псов. Недавно я привезла ей поесть, а она побоялась и отдала все другим собакам, даже не подошла к еде. Наверное, ее зашугали уже”.
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