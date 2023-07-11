В Сыктывкаре собака, которую бросили хозяева, истощала и примкнула к стае бездомных псов

В одном из районов столицы Коми уже несколько лет бродит бездомная стая диких псов. Горожане заметили, что к ним присоединилась еще одна домашняя собака, которую, по их словам, бросили хозяева. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, что случилось и в каком состоянии животное.

Сыктывкарка Любовь рассказала, что скорее всего собаку бросил хозяин и теперь животному нужен новый дом:

“На улице Колхозной уже несколько лет ходит стая бродячих собак. Они агрессивные, иногда даже кидаются на людей. Но недавно среди них я заметила нового пса, внешне похож на лабрадора, но это обычная дворняга. Видно, что он не с ними, домашний, как будто его тут кто-то бросил, а он растерялся и не знает, что делать. Животное очень худое, истощало от голода, ему нужна помощь”.

Сыктывкарка объяснила, что уже пыталась найти дом собаке, но все безуспешно: