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Правительство все решило: в России вводят новую норму рабочего времени с 1 сентября

Правительство все решило: в России вводят новую норму рабочего времени с 1 сентября

В России введут новую норму трудового дня для водителей такси. По трудовому кодексу граждане страны не должны работать более 40 часов в неделю, но есть те, кто вынужден выходить за рамки этого ограничения, и работает значительно дольше. Речь идет о таксистах, которые трудятся как физлица — они могут провести за рулем и более 12 часов в день, что влечет риски для них самих и пассажиров.

В связи с этим в правительстве приняли новое постановление, вступающее в силу с 1 сентября. По новым правилам таксисты-физлица не смогут работать  более восьми часов в сутки, что приведет из рабочий день в соответствие с 40-часовой недельной нормой.

Также в постановлении прописано, что если таксист уже отработал положенное количество часов, то новый заказ через агрегатор он взять уже не сможет, сообщает samaraonline24.ru. Меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и улучшение условий труда для таксистов.

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