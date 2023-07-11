Правительство все решило: в России вводят новую норму рабочего времени с 1 сентября

В России введут новую норму трудового дня для водителей такси. По трудовому кодексу граждане страны не должны работать более 40 часов в неделю, но есть те, кто вынужден выходить за рамки этого ограничения, и работает значительно дольше. Речь идет о таксистах, которые трудятся как физлица — они могут провести за рулем и более 12 часов в день, что влечет риски для них самих и пассажиров.

В связи с этим в правительстве приняли новое постановление, вступающее в силу с 1 сентября. По новым правилам таксисты-физлица не смогут работать более восьми часов в сутки, что приведет из рабочий день в соответствие с 40-часовой недельной нормой.