"Я сотрудничал с Ириной Шейк и Памелой Андерсон": сыктывкарец рассказал о работе в VOGUE
- 17:05 11 июля
- 16+
- Марина Ладанова
Сыктывкарец Александр Беляев стал главным креативным и визуальным директором “VOGUE Чехословакия”. Фотограф переехал в Чехию в 2013 году сразу же после окончания университета. Молодой человек работал со многими звездами: Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Кайли Дженнер. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как сыктывкарцу дался переезд и каково это — работать в модном журнале известного бренда.
Сыктывкарец за 10 лет поработал со множеством мировых знаменитостей.
“В Чехии я успел поработать с большей частью местных знаменитостей. Мы работаем с ними в принципе на каждодневной базе. За последние пять лет у меня были совместные работы с иностранными звездами: Лара Стоун, Кристен Оуэн, Памела Андерсон, Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон, Джулия Фокс. На последнем показе моды я был на живом концерте Джей-Зи и Фаррелла Уильямса, который был сразу во время показа Louis Vuitton в самом центре Парижа. В ста метрах от меня была Рианна, Джаред Лето и Зендая. Это действительно потрясающие возможности моей работы”, — поделился фотограф.
Александр начинал работать в VOGUE как бесплатный ассистент.
“Мой путь в Vogue был достаточно интересный и начинался с первого дня работы нашего журнала. Сперва я работал месяц, как бесплатный ассистент в online-отделении. Потом, когда у меня закончилось время, мне предложили остаться на восемь оплачиваемых дней и работать там как фотограф и ассистент управляющей онлайн-отделения. Спустя три месяца мне дали место младшего помощника в креативных и графических проектах. Так я работал около двух лет, после чего я поднялся на должность главного креативного директора и графического редактора в онлайн-отделении. А три месяца назад фирма прекратила работу со старой частью редакции и решила изменить целое направления журнала. Тогда наш главный директор обратился ко мне и предложил место главного креативного и визуального директора печатной версии журнала. Так оно за пять лет и случилось”, — вспоминает главный креативный и визуальный директор.
Александр Беляев планировал переезд в Чехию еще на четвертом курсе университета. Мужчина учился в СГУ в столице Коми на факультете управления.
“Одна моя знакомая сказала мне, что есть такая интересная возможность — продолжить обучение за границей. Меня это заинтересовало. Я совершенно не представлял себя на работе в отраслях экономики в родной республике. Меня всегда тянуло к творческой работе, к возможности фотографировать моду, но, к сожалению, я не видел возможности реализации в модной фотографии в России”, — объяснил сыктывкарец.
Фотограф придерживался четкого плана.
“Переезжать в новую страну без плана не имеет смысла. Мои знакомые, которые не имели четкой цели, вернулись обратно в свои родные места. Я держался своего плана и все еще придерживаюсь его и развиваю все возможные пути, которые необходимы для реализации каждого следующего шага”, — объяснил Александр Беляев.
Сыктывкарец не имел большого опыта в индустрии моды до работы за границей.
“Я переехал сразу после университета, поэтому особо большой практики в работе у меня не было. Перед отъездом я успел поработать три месяца арт-директором в одном заведении для молодежи. Так или иначе, я всегда связывал свою жизнь с каким-то типом проявления моды. Читал журналы, смотрел, как моя бабушка и мама шьют вещи. Еще я играл в театре, что воспитало во мне эстетический вкус к искусству. До работы в Vogue в Чехии, я учился в Государственном университете города Брно на искусствоведа. В это время я уже был фотографом и помогал маленьким магазинам с их визуальной идентичностью, работал с чешскими и словацкими дизайнерами для создания их модных брендов. В принципе как-то так получилось, что все это время я находился возле модных кругов. Попасть иностранцу в этот круг было тяжело”, — поделился молодой человек.
Одной из главных задач после переезда была — преодолеть языковой барьер.
“Сложностей было достаточно, как и у любого человека, который переезжает и старается начать жизнь с нуля в совершенно новой стране. Тяжело выучить язык, тяжело перестроиться на новый ритм и привычки жизни, но если у вас есть желание, то все это только детали, которые вас сопровождают и, с которыми вы должны справляться и идти дальше”, — отметил Александр.
Сыктывкарец учил чешский на специальных интенсивных курсах. Но поднять уровень языка ему помогла работа и общение с местными.
“На курсах у нас было три преподавателя. После восьми месяцев учебы мы сдавали экзамен, который позволял учиться в местных университетах. Уровень языка мне помогли улучшить общение на работе и языковая школа”, — объяснил фотограф.
Александр Беляев всегда мечтал работать в индустрии моды.
“Как я уже говорил, это скорее долгая работа и план. Я всегда мечтал работать в модном журнале и делать для него съемки. В данный момент я уже могу сказать, что, к счастью, никакой другой журнал в Чешской республике мне не дал шанса работать у них, а VOGUE поверил в меня и мы там, где мы сейчас, что считаю самым лучшим результатом, который мог случиться в моей жизни”, — заключил молодой человек.
Семья главного креативного директора “VOGUE Чехословакия” все еще живет в Сыктывкаре.
“Сперва было тяжело расставаться на долгое время, поэтому я старался хотя бы один раз за год приезжать домой, чтобы увидеться с родственниками. Переезд мои родные поддержали и были всегда для меня главной силой поддержки. Родные сделали все, чтобы я остался здесь, в Чехии, и мог достигнуть того, что хочу. К сожалению, я уже не был дома последних три года, но мы все равно стараемся созваниваться хотя бы несколько раз за неделю”, — рассказал уроженец столицы Коми.
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