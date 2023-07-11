"Я сотрудничал с Ириной Шейк и Памелой Андерсон": сыктывкарец рассказал о работе в VOGUE

Сыктывкарец Александр Беляев стал главным креативным и визуальным директором “VOGUE Чехословакия”. Фотограф переехал в Чехию в 2013 году сразу же после окончания университета. Молодой человек работал со многими звездами: Джиджи Хадид, Ирина Шейк и Кайли Дженнер. Журналист издания “Про Город Сыктывкар” узнал, как сыктывкарцу дался переезд и каково это — работать в модном журнале известного бренда.

Сыктывкарец за 10 лет поработал со множеством мировых знаменитостей.

“В Чехии я успел поработать с большей частью местных знаменитостей. Мы работаем с ними в принципе на каждодневной базе. За последние пять лет у меня были совместные работы с иностранными звездами: Лара Стоун, Кристен Оуэн, Памела Андерсон, Джиджи Хадид, Ирина Шейк, Кайли Дженнер, Пэрис Хилтон, Джулия Фокс. На последнем показе моды я был на живом концерте Джей-Зи и Фаррелла Уильямса, который был сразу во время показа Louis Vuitton в самом центре Парижа. В ста метрах от меня была Рианна, Джаред Лето и Зендая. Это действительно потрясающие возможности моей работы”, — поделился фотограф.

Александр начинал работать в VOGUE как бесплатный ассистент.