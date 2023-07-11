Выпускница из Коми единственная выбрала ЕГЭ по китайскому языку и набрала 94 балла

В 2023 году в Коми в ЕГЭ по китайскому языку участвовал только один человек. Впрочем, как и в 2022-м. Им стала Инесса Енакий, выпускница Лицея народной дипломатии Сыктывкара, сообщили в Минобрнауки республики.

Экзамен, как и остальные, разделен на устную и письменную части. 23 и 26 июня Инесса Енакий принимала в нем участие. За устную часть девушка получила максимальное количество баллов, а суммарно ей удалось набрать 94 балла.