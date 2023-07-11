Выпускница из Коми единственная выбрала ЕГЭ по китайскому языку и набрала 94 балла
- 14:50 11 июля
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- Служба новостей
В 2023 году в Коми в ЕГЭ по китайскому языку участвовал только один человек. Впрочем, как и в 2022-м. Им стала Инесса Енакий, выпускница Лицея народной дипломатии Сыктывкара, сообщили в Минобрнауки республики.
Экзамен, как и остальные, разделен на устную и письменную части. 23 и 26 июня Инесса Енакий принимала в нем участие. За устную часть девушка получила максимальное количество баллов, а суммарно ей удалось набрать 94 балла.
"Изучаю три года. Меня привлекает всё, что связано с Поднебесной: история, культура, искусство, музыка. В дальнейшем, думаю, изучение китайского языка даст мне преимущество в карьере, а также позволит без проблем проходить стажировки в вузах Китая. При поступлении, конечно, китайский язык котируется во всех вузах России как "иностранный язык", поэтому я буду его использовать при поступлении", — рассказала Инесса Енакий.
Помимо китайского языка Инесса сдавала обществознание и русский язык. Помимо изучения китайского языка, девушка занимается музыкой: играет на скрипке и поет песни как на русском, так и на китайском языках.
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