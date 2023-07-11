В России уклонистам от службы запретили водить авто
- 14:00 11 июля
- 12+
- Служба новостей
В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом.
"При поступлении сведений о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", — говорится в приказе.
Как отмечал на минувшей неделе глава Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.
Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или ставить его на учет.
Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.
Глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что запустить реестр военнообязанных в полном объеме можно будет не раньше начала осеннего призыва, пишет РИА Новости.
...