В России уклонистам от службы запретили водить авто

В России начал действовать приказ МВД, запрещающий уклонистам от военной службы управлять транспортом. "При поступлении сведений о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается", — говорится в приказе.

Как отмечал на минувшей неделе глава Госавтоинспекции Михаил Черников, уклонисты также не смогут сдавать экзамены на права, так как им заблокируют оказание многих услуг.

Согласно закону о создании единого реестра военнообязанных, гражданин обязан явиться в военкомат в течение 20 суток со дня получения повестки. В противном случае он, в частности, теряет право управлять транспортным средством или ставить его на учет.

Соответствующая информация в течение суток должна будет поступить в информационную систему Госавтоинспекции. Такое же время отводится на отмену решения в случае изменения статуса военнообязанного в реестре.