Студенты смогут проходить практику в онкодиспансере Коми
- 13:30 11 июля
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- Служба новостей
Минздрав Коми опубликовал проект правительственного постановления о переименовании Коми республиканского онкологического диспансера. К названию планируют добавить слово "клинический".
В пояснительной записке объясняется, почему потребовалось добавлять в название всего одно слово. Согласно федеральному закону 2012 года, практическая подготовка будущих медиков может быть организована и в медицинских учреждениях, в которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций. Начать проходить практику обучающиеся смогут только после того, как стороны заключат договор.
Коми республиканский онкологический диспансер и Сыктывкарский госуниверситет такой договор заключили в феврале 2023 года, он предполагает сотрудничество в области подготовки кадров для системы здравоохранения. В настоящее время на базе диспансера действует кафедра хирургии СГУ.
Отметим, что сейчас проходить практику можно только в медучреждениях, где присутствует слово "клинический". Общественное обсуждение проекта завершится 20 июля.
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