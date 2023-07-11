Студенты смогут проходить практику в онкодиспансере Коми

Минздрав Коми опубликовал проект правительственного постановления о переименовании Коми республиканского онкологического диспансера. К названию планируют добавить слово "клинический".

В пояснительной записке объясняется, почему потребовалось добавлять в название всего одно слово. Согласно федеральному закону 2012 года, практическая подготовка будущих медиков может быть организована и в медицинских учреждениях, в которых располагаются структурные подразделения образовательных и научных организаций. Начать проходить практику обучающиеся смогут только после того, как стороны заключат договор.