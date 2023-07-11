Сразу девять районов Коми накроют ливни и грозы: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков в ближайшее время в Коми испортится погода. С сохранением до 6 часов 12 июля в южных районах местами ожидаются гроза, ливень, усиление северо-восточного ветра порывами до 15-20 м/с. Непогода накроет Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский районы, Сыктывкар, а также Корткеросский, Усть-Куломский, Усть-Вымский и Троицко-Печорский районы.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: