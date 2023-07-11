В Коми снова заработал детский лагерь "Гренада"

Детский оздоровительный лагерь "Гренада" вновь откроет свои двери для отдыхающих детей из Коми. Об этом сообщает Минобразования Коми. По информации ведомства, лагерь начнет свою работу 13 июля.

"Следующий заезд детей состоится 13 июля на смену "Ты в танцах", — прокомментировали в министерстве.

Напомним, лагерь столкнулся с проблемами из-за плохой воды, которую обнаружила проверка. Суд приостановил деятельность "Гренады" на 90 суток. После масштабного ремонта сетей ДОЛ готов вновь приступить к работе.