Чудовищные беды: Тамара Глоба предрекла одному знаку зодиака тяжелый конец июля

Российский астролог и предсказатель Тамара Глоба в прогнозе на июль 2023 года выделила один знак зодиака. Специалист по звездам считает, что этому знаку суждено встретиться с трудностями лицом к лицу и ответить за ошибки прошлого. Стрелец

Представителям огненного знака стоит проявить осторожность и бдительность. Астролог с мировым именем уверена, что для Стрельцов начнется черная полоса в жизни. Обострятся проблемы со здоровьем, поэтому с самого начала июля стоит относиться внимательнее к самому себе.

Стрельцов ждут проблемы в профессиональной сфере. Есть вероятность смены работы или сферы занятости.