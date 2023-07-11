Чудовищные беды: Тамара Глоба предрекла одному знаку зодиака тяжелый конец июля
- 08:30 11 июля
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- Служба новостей
Российский астролог и предсказатель Тамара Глоба в прогнозе на июль 2023 года выделила один знак зодиака. Специалист по звездам считает, что этому знаку суждено встретиться с трудностями лицом к лицу и ответить за ошибки прошлого.
Стрелец
Представителям огненного знака стоит проявить осторожность и бдительность. Астролог с мировым именем уверена, что для Стрельцов начнется черная полоса в жизни. Обострятся проблемы со здоровьем, поэтому с самого начала июля стоит относиться внимательнее к самому себе.
Стрельцов ждут проблемы в профессиональной сфере. Есть вероятность смены работы или сферы занятости.
Судьба проверит на прочность отношения Стрельцов. Ссоры и скандалы станут спутниками вашей жизни, вероятен болезненный разрыв. Инициатором расставания станет вторая половинка, у нее/него накопилось к вам слишком много обид. В такой ситуации Тамара Глоба рекомендует идти на компромисс в отношениях.
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