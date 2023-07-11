Грантами главы Коми в области культуры и искусства поддержали 38 проектов

В 2023 году на поддержку культурных проектов в Коми из бюджета республики направили около 12,5 миллионов рублей. Об этом в своем обращении сообщил глава региона Владимир Уйба.

Совет по культуре и искусству при главе Коми поддержал 38 проектов - это фестивали, концерты, арт-лаборатории и другие. Среди прочих, губернатор выделил фестиваль "Палитра голосов России". Мероприятие приурочено к 85-летию Государственного ансамбля песни и танца "Асъя кыа". Заслуженный артист России и Республики Коми, дирижер Александр Титаренко создаст для ансамбля сразу три концертные программы. А в качестве исполнителей выступят приглашенные солист ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок, а также меццо-сопрано Олеся Петрова из столицы России. Премьера намечена на 19 октября.