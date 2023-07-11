В Коми мужчина задушил знакомую,а после выбросил ее тело с балкона

В Усинске мужчина задушил свою знакомую, а после выбросил ее тело с балкона. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По информации ведомства, пятого декабря 2022 года в дежурную часть отдела полиции Усинска сообщили о том, что на балконе восьмого этажа одного из домов по улице Молодежная лежит тело женщины. Сотрудники полиции выехали на место происшествия, однако мужчина, находившийся в указанной квартире, отказался открывать дверь. Потому правоохранители вынуждены были ее взломать. Испуганный усинец не придумал ничего лучше, чем выбросить тело покойной с балкона. Как после выяснили следователи, будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник повздорил со своей знакомой. В пылу ссоры он избил ее, а после удушил.