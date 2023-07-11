Гороскоп на 11 июля: Стрельцам - покорение вершин, Овнам - жаркая ночь

Астрологи составили прогноз на 11 июля 2023 года для всех знаков Зодиака. Узнайте, что во вторник ждет именно вас. Овен

Завтра вы будете переполнены страстью, а это значит, что вам захочется любовных приключений и экспериментов. Звезды склоняют вас к "жаркой" ночи и зачатию детей.

Телец

Тельцам стоит проявить свою гордость и не навязываться людям, которым и без них хорошо. Если вы чувствуете, что кто-то от вас отдалился или не горит желанием общаться - оставьте этого человека в покое.

Близнецы

Близнецы с таким восторгом могут рассказывать собеседникам что-то интересное, что заманят их на свою сторону. Вероятно, это связано что-то с бизнесом. У вас появятся единомышленники.

Рак

В этот день Раки смогут с легкостью манипулировать людьми. Вы почувствуете каждого, заглянете в их внутренний мир, и подтолкнете их к тому решению, которое нужно вам. Прислушивайтесь к интуиции.

Лев

Завтра Львы получат то, чего им всегда не хватает. Они обожают находиться в центре внимания, но сколько бы они этого не получали, им всегда мало. Во вторник вы наконец-то ощутите это сполна.

Дева

Первую половину дня посвятите работе и решению проблем, а вот во вторую уже спокойно можете отдыхать. Почитайте книгу или посмотрите фильм. От шумных вечеринок лучше воздержаться.

Весы

Если вы окажетесь в спорной ситуации, то проявите дипломатичность и лояльность. В остальном день пройдет легко и спокойно, так что вам не о чем переживать.

Скорпион

Скорпионам стоит быть открытыми к переменам. Не бойтесь того, что может значительно улучшить вашу жизнь. Отпустите старое, порой оно тянет нас на дно.

Стрелец

Вы проснетесь в хорошем настроении, что позволит вам с улыбкой на лице взглянуть на этот мир. Вы будете настолько вдохновлены, что захотите творить, покорять новые вершины и достигать своих целей.

Козерог

Козероги обладают аналитическим складом ума, поэтому в этот день им придется решать головоломки, связанные с работой. Однако у вас все получится, если вы проявите усидчивость и внимательность.

Водолей

Водолеи могут решиться на эксперименты со своей внешностью. Звезды говорят, что вторник - благоприятный для этого день. Так вы сможете не только прихорошиться внешне, но и отдохнуть душой.

Рыбы