В Коми шестилетняя девочка упала с балкона

В поселке Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми шестилетняя девочка упала с балкона третьего этажа. Об инциденте редакции “Про Город Сыктывкар” сообщили горожане.

Как рассказал информатор “Про Города”, инцидент случился 10 июля около 4 часов утра. По словам горожанина, девочка проснулась рано утром и пошла искать маму.