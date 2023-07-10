В Коми шестилетняя девочка упала с балкона
- 18:45 10 июля
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- Инесса Богатая
В поселке Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми шестилетняя девочка упала с балкона третьего этажа. Об инциденте редакции “Про Город Сыктывкар” сообщили горожане.
Как рассказал информатор “Про Города”, инцидент случился 10 июля около 4 часов утра. По словам горожанина, девочка проснулась рано утром и пошла искать маму.
“Мать оставила детей одних. Как предполагают, ушла в бар. Девочка проснулась ночью. И испугалась, что мамы нет. Вышла на балкон и упала. Говорят, девочка боялась одна дома оставаться”, — сообщил читатель.
В Минздраве Коми рассказали, что ребенок 2016 года рождения находится в травматологическом отделении Республиканской больницы. Девочка получила ушибы и перелом плеча. Сейчас ее состояние оценивается, как средней тяжести. Пострадавшая получает лечение.
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