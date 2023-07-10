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В Сыктывкаре буйный мужчина ломился в двери женской консультации

В Сыктывкаре буйный мужчина ломился в двери женской консультации Скриншот из видео очевидца

В Сыктывкаре агрессивный пьяный мужчина ломился в двери женской консультации. Инцидент попал на видео. Журналист издания “Про Город” узнал, что произошло. 

Все случилось 9 июля в женской консультации в Сыктывкаре примерно в 15:30. Как рассказал очевидец событий, пьяный мужчина “долбился” в дверь медучреждения и нападал на сотрудниц. 

На видео заметно, что полиция смогла утихомирить буйного горожанина. Также на кадрах видно, как мужчина, который ломился в женскую консультацию, лежит на земле. 

В МВД по Коми прокомментировали случившееся:

“Конфликт в женской консультации произошел между мужчиной и женщиной на почве личной неприязни: не поделили вещи, документы, талон. По приезду экипажа на место происшествия конфликт был уже урегулирован. Но мужчина стал пререкаться с сотрудником полиции, за что был задержан из-за неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции”.

Мужчину доставили в участок. 

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