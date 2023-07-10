В Сыктывкаре буйный мужчина ломился в двери женской консультации

В Сыктывкаре агрессивный пьяный мужчина ломился в двери женской консультации. Инцидент попал на видео. Журналист издания “Про Город” узнал, что произошло.

Все случилось 9 июля в женской консультации в Сыктывкаре примерно в 15:30. Как рассказал очевидец событий, пьяный мужчина “долбился” в дверь медучреждения и нападал на сотрудниц.

На видео заметно, что полиция смогла утихомирить буйного горожанина. Также на кадрах видно, как мужчина, который ломился в женскую консультацию, лежит на земле.

В МВД по Коми прокомментировали случившееся: