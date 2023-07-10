Детей мобилизованных из Сыктывкара научили спасать утопающих и оказывать первую помощь
- 16:55 10 июля
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- Екатерина Барандова
7 июля в Сыктывкаре на базе МЧС прошло мероприятие для семей мобилизованных бойцов из Коми. Журналист портала ”Про Город Сыктывкар” побывал на празднике и узнал, чему научили детей и какие конкурсы для них подготовили.
С началом потепления в столице Коми начался пляжный сезон. В этот период необходимо соблюдать правила безопасности на воде. В связи с этим в центре государственной инспекции по маломерным судам МЧС Сыктывкара совместно с фондами ”Защитники Отечества” и ”Добрая Республика” подготовили для детей познавательно-развлекательное мероприятие ”Территория безопасности”. Событие также посвящено Дню семьи любви и верности.
Сотрудники спасательной службы провели для детей викторину на тему безопасного поведения на воде, показали, как правильно оказывать первую помощь пострадавшему при утоплении, а также научили спасать тонущих людей при помощи специального троса.
Ребятам показали специальную технику МЧС для летнего времени и объяснили, для чего это нужно: лодки, катера, квадроциклы, машины.
Для детей также организовали конкурсы и игры на тему водной безопасности: игры со спасательным жилетом, стихи, загадки и танцы.
Также ребят навестил белый медведь, он танцевал с ними под живую музыку и поздравил с праздником.
Всем участникам вручили подарки к празднику — наушники, колонки, игрушки, наборы для творчества и многое другое.
Руководитель филиала государственного фонда участников специальной военной операции ”Защитники Отечества” Валентина Дитц поздравила всех присутствующих с праздником:
”Поздравляю всех с этим добрым семейным праздником. Семья — это самое главное, что есть у нас в жизни. Никакие богатства ее не заменят, поэтому наших родных необходимо ценить и беречь. Филиал фонда ”Защитники Отечества” по Республике Коми всегда готовы помочь и поддержать нуждающиеся семьи”.
Начальник центра МЧС Николай Величко рассказал, что такое мероприятие в Сыктывкаре проходит впервые:
”Мероприятие такого формата мы сегодня проводим впервые, надеюсь, что всем понравилось, а дети узнали для себя что-то новое и полезное. Всех с праздником!”
Сыктывкарка Татьяна Эйхман поделилась своими впечатлениями о мероприятии:
”Такие мероприятия очень важно проводить, чтобы дети знали и помнили о том, как правильно вести себя на воде, как безопасно плавать и оказывать первую помощь пострадавшим. В игровой форме всем ребятам было очень весело узнавать новую для них информацию. Все прошло отлично”.
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