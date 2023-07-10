Синоптик рассказал, что со вторника по четверг в Сыктывкаре будут дожди, град и грозы

В начале июля погодные условия в Сыктывкаре шокировали горожан — несколько дней был сильный ливень и дождь, которые настигли местных жителей прямо в праздничные мероприятия на открытом воздухе. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какая погода будет в этом месяце в Республике Коми, в том числе и в ее столице.

Синоптик Отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики “Коми ЦГМС” Артем Шомысов рассказал о том, какую погоду ждать сыктывкарцам с 10 по 16 июля:

“Пока смею предположить, что на этой неделе неустойчивый характер погоды сохранится и даже усилится под влиянием активного малоподвижного южного циклона. Уже сейчас продолжительный дождь идет на юге республики, а уже с ночи он начнется и в ее столице. Продлится он весь вторник”.

Артем объяснил, что на неделе жителей Коми ждут дожди, грозы и град: