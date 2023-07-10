Синоптик рассказал, что со вторника по четверг в Сыктывкаре будут дожди, град и грозы
- 16:06 10 июля
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- Екатерина Барандова
В начале июля погодные условия в Сыктывкаре шокировали горожан — несколько дней был сильный ливень и дождь, которые настигли местных жителей прямо в праздничные мероприятия на открытом воздухе. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, какая погода будет в этом месяце в Республике Коми, в том числе и в ее столице.
Синоптик Отдела гидрометеорологического обеспечения отраслей экономики “Коми ЦГМС” Артем Шомысов рассказал о том, какую погоду ждать сыктывкарцам с 10 по 16 июля:
“Пока смею предположить, что на этой неделе неустойчивый характер погоды сохранится и даже усилится под влиянием активного малоподвижного южного циклона. Уже сейчас продолжительный дождь идет на юге республики, а уже с ночи он начнется и в ее столице. Продлится он весь вторник”.
Артем объяснил, что на неделе жителей Коми ждут дожди, грозы и град:
“В среду центр циклона окажется близко к Сыктывкару, а с ним — и огромный запас тепла и влаги. Будет кратковременное потепление. В среду с сохранением в ночь на четверг — активный рост кучево-дождевых облаков, а значит ливней, гроз, града и шквалистого усиления ветра. И уже в четверг распространится более прохладный воздух с юга, который затянет с севера. От дождей не избавиться пока, но уже чаще будут наблюдаться прояснения в облачности”.
Синоптик рассказал, что предстоящая погода будет напоминать осадки 1 июля:
“Для нашей республики это сулит следующее: южные районы продолжат свое избыточное увлажнение в виде обложных дождей, а в среду-четверг, если смотреть не так далеко, — это грозовые ливни, град и шквалы. Подобно процессам 1 июля.
Северные районы же будут достаточно далеки от всей непогоды и резких контрастов — здесь временами небольшие дожди”.
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