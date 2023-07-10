Желанное повышение пенсии: работающие пенсионеры получат доплату

Неработающим российским пенсионерам проиндексировали выплаты на 4,8 % с января 2023 года. Следующая запланированная индексация ожидается только в 2024 году — с 1 января на 5,3%. В апреле на 3,3 % выросли социальные пенсии. А работающим пенсионерам увеличат выплаты уже с 1 августа 2023 года.

Социальный фонд произведет автоматический плановый перерасчет. Размер прибавки будет индивидуальным для каждого пенсионера. В отношении работающих пенсионеров по российским законам установлена "заморозка" на индексацию пенсии, при этом единственная прибавка, которая предусмотрена для них, назначается в результате ежегодного перерасчета в августе. Зависит размер прибавки от суммы взносов, направленных в систему пенсионного страхования работодателем за своего работника. Помимо этого, как для работающих, так и неработающих пенсионеров с 1 августа 2023 будет произведена индексация размера накопительной пенсии.